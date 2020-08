Atomic Heart: longevità e nuovi dettagli sul 'BioShock sovietico' (Di venerdì 21 agosto 2020) Il nuovo progetto di Mundfish Atomic Heart è ancora vivo e vegeto, come testimonia il recente video pubblicato in rete. Tuttavia durante un recente Q&A gli sviluppatori hanno condiviso qualche informazione in più sul titolo.Prima di tutto il team ha assicurato che la recente epidemia di Covid ha rallentato relativamente il lavoro sul gioco, in effetti ci sono solo stati ritardi nelle spedizioni di strumenti necessari per lo sviluppo, ma non parliamo certo di una catastrofe. Inoltre il gioco avrà una longrvità di circa 20 ore ma pare che per comprendere appieno il tutto bisognerà completarlo varie volte.Quanto alle voci sulla presunta esclusività sull'Epic Games Store gli sviluppatori hanno smentito indirettamente la cosa, in quanto hanno dichiarato che il loro intento è quello di permettere a ... Leggi su eurogamer

