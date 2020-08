Alba Parietti e i controlli per i tamponi di rientro a Malpensa che non ci sono (Di venerdì 21 agosto 2020) Alba Parietti ha documentato in una diretta Instagram il suo ritorno in Italia da Ibiza. Atterrata a Malpensa ha denunciato di non aver trovato nessun tipo di controllo “controlli…nessuno, alle 17.30 vanno via tutti” spiega con la mascherina camminando all’interno dell’aeroporto. “Quindi dovete poi denunciarvi da soli, credo, come farò io, e aspettare che vi richiamino. Si va via lisci come l’olio”, conclude. Cosa succede dopo la prenotazione del tampone lo ha invece raccontato Selvaggia Lucarelli in un tweet: Una mia amica di ritorno dalla Grecia a Milano ieri ha fatto richiesta per il tampone all’Ats. Dopo 1 ora Ats le risponde così. Io mi domando cosa serva ancora per mandare tutti a casa in Lombardia pic.twitter.com/guNFdGnHzd — Selvaggia ... Leggi su nextquotidiano

