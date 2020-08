Tuttosport - C'è l'accordo col City, Koulibaly via per 70 mln: già bloccato il sostituto (Di giovedì 20 agosto 2020) Kalidou Koulibaly al Manchester City ai primi di settembre. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport, che svela l'intreccio di mercato che dovrebbe riguardare il reparto difensivo. Leggi su tuttonapoli

tuttosport : L'agente di #Dybala: 'È felice alla Juve, si lavora per il rinnovo' ?? - tuttosport : #Paratici a Londra incontra i #Wolves: Jimenez-Alex Sandro ?? - tuttosport : '#Dybala, quanto costa l'attesa del nuovo Del Piero' | di Guido Vaciago ?? - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Tuttosport – Allan-Everton, è fatta: il Napoli accetta l’of… - StefaniaStefyss : @crosta_roberto @tuttosport Esatto ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport è

Tuttosport

Tutto fatto per il passaggio di Allan all'Everton di Ancelotti. L'edizione odierna di Tuttosport svela le cifre del passaggio ormai imminente del centrocampista brasiliano in Premier League: "Per quan ...Il Napoli ha accettato l'offerta dell'Everton per Allan, che dunque si prepara a salutare dopo cinque stagioni. Vicina la chiusura dell'operazione. Imprescindibile con Sarri, corpo estraneo con Gattus ...