Traffico Roma del 20-08-2020 ore 07:30 (Di giovedì 20 agosto 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi nessun problema di Traffico in queste ore su strade e autostrade della capitale unica segnalazione di rilievo un incidente avvenuto sulla via Prenestina all’altezza di largo Preneste lavori in corso a San Giovanni fino al prossimo 30 settembre cambiamenti per la circolazione in largo Brindisi via Taranto attenzione quindi alla segnaletica sul posto possibili rallentamenti per lavori in via di Boccea altezza di via Pantan Monastero si circola a senso unico alternato in via della Pisana lavori tra il raccordo è via Ponte Pisano carreggiata ridotta a senso unico alternato fino al 29 agosto e a Monteverde vecchio divieto di transito in via Francesco Massi per lavori sul fondo stradale nel tratto compreso tra la Circonvallazione Gianicolense e via Guido ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : A24 - Val Vomano - Uscita Chiusa A24 Roma-Teramo L'uscita di Val Vomano e' chiusa al traffico fino alle 20:00 del 20/08/2020 pr... - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma, notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma… - VAIstradeanas : 01:08 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-08-2020 ore 19:30 RomaDailyNews Incendio sulla Pontina, traffico bloccato: l'intervento dei Canadair

Traffico bloccato nel pomeriggio sulla Pontina per un vasto incendio: l'intervento dei Canadair Video di Mino Ippoliti ...

Al rave party o accalcati al parco acquatico, l’estate degli irriducibili allergici alle regole

MILANO. Fa caldo ma sembra dicembre, quando si sapeva che c’era il virus e si pensava che ci risparmiasse. Non sono bastati 35 mila 412 decessi e 255 mila 278 contagi a far cambiare idea ai tanti, ai ...

Traffico bloccato nel pomeriggio sulla Pontina per un vasto incendio: l'intervento dei Canadair Video di Mino Ippoliti ...MILANO. Fa caldo ma sembra dicembre, quando si sapeva che c’era il virus e si pensava che ci risparmiasse. Non sono bastati 35 mila 412 decessi e 255 mila 278 contagi a far cambiare idea ai tanti, ai ...