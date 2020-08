Tennis, Marion Bartoli ammette: “chi vincerà gli US Open, saprà di non aver… vinto davvero” (Di giovedì 20 agosto 2020) Saranno tanti i giocatori che non si presenteranno ai nastri di partenza degli US Open, l’emergenza Coronavirus che sta sferzando gli Stati Uniti ha spinto molti atleti a dare forfait, compresi Rafael Nadal e Roger Federer. Foto Getty / Gallo ImagesPer questo motivo, Marion Bartoli ha ammesso ai microfoni del sito ‘Tennis Majors’ che chi vincerà lo Slam americano saprà di non aver vinto davvero, mancando molti tra i migliori giocatori del ranking: “i giocatori che vinceranno gli US Open in queste circostanze sapranno che non hanno davvero vinto lo Slam. Non puoi veramente dire di aver vinto un torneo del genere quando mancano 20 dei migliori 32 giocatori, per esempio. Sai che è un torneo come un altro e ... Leggi su sportfair

