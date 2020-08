Spal, Bonifazi ai saluti: Cagliari, Udinese e Genoa sul difensore (Di giovedì 20 agosto 2020) Kevin Bonifazi è pronto a salutare la Spal e imbarcarsi in una nuova avventura: piace a tre squadre di Serie A Dopo la retrocessione in Serie B Kevin Bonifazi saluterà la Spal dove è arrivato a gennaio dal Torino. Con la maglia dei ferraresi ha collezionato 14 presenze ritagliandosi spesso un ruolo da protagonista. Ora l’ex Toro piace a tre club di Serie A che avrebbero messo i primi passi per imbastire una trattativa con il club Spallino. Come riporta Gianluca Di Marzio i tre club sono Udinese, Cagliari e Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

