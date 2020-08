Rissa in piazza: denunciati i due responsabili (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania hanno identificato i due ragazzi che la sera del 18 agosto scorso, per futili motivi relativi ad una lite tra ragazzi, avevano aggredito un 17enne in piazza Gramsci a Giugliano, causandogli la frattura del setto nasale. Si tratta di un 15enne e un 19enne del posto, entrambi incensurati, ma conosciuti in città. Saranno entrambi denunciati, ciascuno alla competente Procura, di Napoli Nord e a quella per i minorenni, per il reato di lesione personale aggravata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

LECCE – Aggredisce per futili motivi un ambulante pachistano, poi all’arrivo dei carabinieri inveisce contro i militari e rifiuta di fornire le sue generalità, cercando anche di sottrarsi al controllo ...

