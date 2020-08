Pierluigi Diaco sbotta con la regia di Io e Te: “Ma siamo in onda sì o no? Perché non mi avvertite?” (Di giovedì 20 agosto 2020) Pierluigi Diaco sbotta contro la regia di Io e Te La seconda edizione di Io e Te con Pierluigi Diaco sta per giungere al termine. Nella puntata andata in onda martedì 18 agosto 2020, precisamente mentre veniva trasmessa la consueta anteprima, è accaduto un piccolo imprevisto. Infatti, mentre il padrone di casa era insieme a a i due compagni di viaggio Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo per annunciare ciò che il pubblico da casa aveva la possibilità di vedere, Diaco non si è accorto di essere in onda. Infatti il giornalista rivolgendosi alla regia del programma pomeridiano di Rai Uno ha esclamato: “Ma siamo in onda sì o ... Leggi su kontrokultura

