Neil Marshall e l'attrice Charlotte Kirk: accuse e scandali per il regista del remake di Hellboy (Di giovedì 20 agosto 2020) Il regista di Hellboy Neil Marshall sarebbe coinvolto in una storia di estorsioni e ricatti insieme all'attrice Charlotte Kirk, una vicenda che è costata cara al boss della NBC Ron Meyer Il magazine The Wrap riporta che Neil Marshall, il regista del remake di Hellboy, è una delle due parti coinvolte in accuse di estorsione. Ma questa storia, che vede protagonista la bionda attrice Charlotte Kirk, è più complicata del previsto e come ogni storia piena di intrighi, inizia con una contorta relazione sentimentale. Tutto ha avuto inizio quando questa settimana il vicepresidente della NBC / ... Leggi su movieplayer

