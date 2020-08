«Little Joe», la pianta che regala una crudele felicità (Di venerdì 21 agosto 2020) Da ieri è in sala questo film presentato allo scorso Festival di Cannes, nuova opera della regista austriaca Jessica Hausner (Lovely Rita; Lourdes), narratrice di una contemporaneità che si riflette nelle sue protagoniste, personaggi femminili attraversati da inquietudini insieme letterarie e reali. Little Joe, questo il titolo che somiglia un po’ a quello di una ballata, è anche un primo segnale di ritorno al cinema – distribuisce Movies Inspired – dopo la lunga chiusura pandemica e un futuro che per … Continua L'articolo «Little Joe», la pianta che regala una crudele felicità proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

