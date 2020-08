L'emergenza Covid fa comodo per far slittare il voto (Di giovedì 20 agosto 2020) «Avevano spergiurato che la proroga dello #statodiemergenza era solo una formalità, poi con un atto amministrativo chiudono i locali e limitano le libertà. Ora creano i presupposti per far saltare le elezioni se i sondaggi dovessero essere a loro sfavorevoli. Conte, niente scherzi»Avevano spergiurato che la proroga dello #statodiemergenza era solo una formalità, poi con un atto amministrativo chiudono i locali e limitano le libertà. Ora creano i presupposti per far saltare le elezioni se i sondaggi dovessero essere a loro sfavorevoli. Conte, niente scherzi— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 19, 2020 Alle 5 di ieri pomeriggio Giorgia Meloni mette nero su bianco via twitter quella che è una delle voci che da giorni circola con sempre maggior insistenza tra i corridoi ed i ... Leggi su panorama

pdnetwork : Il Tar ha respinto il ricorso dei gestori contro la chiusura delle discoteche per emergenza #Covid Prima viene la s… - Confcommercio : #speseobbligate: per abitazione, assicurazioni, carburanti e sanità ogni italiano spende oltre 7.000 euro l'anno.… - matteosalvinimi : 49 giorni al processo. 15.406 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno… - TataCate : RT @GiorgiaMeloni: Non si utilizzi l’emergenza covid per rinviare le elezioni regionali. Gli italiani chiedono libertà e democrazia. Oggi… - maxpolacco : RT @Confcommercio: #speseobbligate: per abitazione, assicurazioni, carburanti e sanità ogni italiano spende oltre 7.000 euro l'anno. La cr… -

Ultime Notizie dalla rete : emergenza Covid Edilizia scolastica, emergenza COVID e vulnerabilità sismica: tra obblighi di intervento e indirizzo giurisprudenziale Orizzonte Scuola Bce ha discusso di flessibilità programma acquisti 'Pepp' - verbali consiglio

FRANCOFORTE, 20 agosto (Reuters) - Nel corso dell’ultima riunione di politica monetaria il consiglio della Banca centrale europea ha discusso con quale e quanta flessibilità procedere nel programma de ...

Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del 20 agosto: +4 nuovi contagi

Notizie del 20 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: 25 i pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva REGIONE – Giovedì 20 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abr ...

FRANCOFORTE, 20 agosto (Reuters) - Nel corso dell’ultima riunione di politica monetaria il consiglio della Banca centrale europea ha discusso con quale e quanta flessibilità procedere nel programma de ...Notizie del 20 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: 25 i pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva REGIONE – Giovedì 20 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abr ...