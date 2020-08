Inter-Siviglia, il presidente Zhang: “So che tutti vorreste essere a Colonia ora” (VIDEO) (Di giovedì 20 agosto 2020) “So che tutti voi vorreste essere a Colonia in questo momento ma, fidatevi, siete già qui con noi con lo spirito”. Questo il sunto del messaggio di Steven Zhang, presidente dell’Inter, a circa 24 ore dalla finale di Europa League contro il Siviglia. Attraverso i canale ufficiali nerazzurri, il numero uno della Beneamata ha invitato i tifosi a condividere foto e immagini per mostrare tutto il supporto agli uomini di Conte nonostante la distanza. Leggi su sportface

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Siviglia, valevole per la finale di Europa League. Queste le sue dic ...Ore di vigilia per l'Inter in vista della finale di Europa League, ore cariche di attesa per i tifosi mentre le immagini della rifinitura di oggi hanno proposto squadra e staff tecnico decisamente ser ...