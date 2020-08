UFFICIALE – Antonio Mirante positivo al COVID-19 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Attraverso i social, il portiere della Roma Antonio Mirante, ha annunciato di essere positivo al COVID-19. Mirante rassicura i tifosi e ringrazia per i messaggi … L'articolo UFFICIALE – Antonio Mirante positivo al COVID-19 proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

AS Roma's Italian goalkeeper Antonio Mirante dives in the feet of Udinese's Argentinian forward Rodrigo de Paul to save a ball during the Italian Serie A football match Roma vs Udinese played on July ...