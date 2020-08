Totti, primo colpo da procuratore in Serie A: Caprari si unisce alla CT10 Management (Di mercoledì 19 agosto 2020) Francesco Totti piazza il primo colpo da procuratore in Serie A. Si tratta di Gianluca Caprari, attaccante ex Roma attualmente alla Sampdoria, che si è legato all’agenzia dell'ex capitano giallorosso. Il tutto è stato ufficializzato dai diretti interessati con un post pubblicato sul profilo Instagram della CT10 Management.Francesco Totti procuratore di Gianluca Capraricaption id="attachment 1009065" align="alignnone" width="342" Totti Caprari (Instagram CT10)/captionL'ex numero 10 della Roma continua nella sua avventura da procuratore di calciatori e talent scout e mette a segno il ... Leggi su itasportpress

