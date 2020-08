Salvini: «Il problema sono i giovani e il segno di pace in chiesa, non i clandestini. Ridicoli» (video) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Qui qualcuno non ce la racconta giusta. Matteo Salvini è a Varese Ligure, in provincia di la Spezia, dove si trova per la campagna elettorale. E si guadagna l’ovazione dei presenti. I temi caldi sono i contagi, il virus, l’immigrazione clandestina incontrollata, i giovani, le discoteche e le scuole. “Gli sbarchi si possono fermare, io l’ho dimostrato”, incalza il leader della Lega. Ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni con le restrizioni operate dal governo è una colossale presa in giro degli italiani. Lo slogan “discoteche chiuse porti aperti”, non è solo uno slogan. E’ la descrizione della realtà. Il governo è in cerca di “nemici” per mascherare le sue misure ... Leggi su secoloditalia

