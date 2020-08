Giffoni50 2020. Il programma serale alla YARIS Arena con i talent musicali (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giffoni50 2020: la YARIS Arena ogni sera ospita un talk con ospiti oltre che le proiezioni dei film in anteprima. Ecco il programma con orari e ospiti. Si chiama YARIS Arena, luogo all’aperto che ogni sera ospita un talk con ospiti oltre che le proiezioni dei film in anteprima, il centro delle attività serali di #Giffoni50. Il … Leggi su 2anews

zazoomblog : Giffoni50 2020 il programma serale alla Yaris Arena con i talent musicali - #Giffoni50 #programma #serale #Yaris - RenataSindaco : RT @TweetRiccione: Il #Giffoni50 Film Festival sbarca a #Riccione ?? Fino al 29 agosto le sale del Palazzo del Turismo si trasformeranno in… - TweetRiccione : Il #Giffoni50 Film Festival sbarca a #Riccione ?? Fino al 29 agosto le sale del Palazzo del Turismo si trasformerann… - fratambi : Già 50 anni di @giffonifilmfestx auguri a questa grande manifestazione del cinema per ragazzi #Giffoni50 - ilGazzettinoves : Prende il via la 50esima edizione di Giffoni Film Festival: è #Giffoni50 -

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni50 2020

ilmediano.com

Al via in provincia di Salerno, la 50ma edizione del Giffoni Film Festival, la più importante rassegna di cinema per ragazzi Imponenza, qualità, fantasia, energia: sono queste le cifre del Giffoni fil ...Da oggi, 18 agosto, e fino al prossimo 22 agosto, prima tappa del percorso #Giffoni50 dedicato alle giurie #Generator ... Marcello Sannino (P.F.A. Films), seguono Auerhouse (Germania, 2020) di Neele ...