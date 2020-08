Cagliari, tre calciatori positivi al Covid-19 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cagliari, tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19. E’ stato annullato il ritiro del club sardo ad Artizo. I tre sono asintomatici In casa Cagliari annullato il ritiro di Artizo, perché tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19. Un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto il club sardo, pronto per partire in ritiro precampionato. I tre giocatori, di cui non si conosce l’identità al momento, sono asintomatici ma in buone condizioni di salute. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive

Sport_Mediaset : +++ #Cagliari: tre positivi al #COVID19. Salta il ritiro previsto per domani. +++ #SportMediaset - UnioneSarda : #Sardegna - Tre giocatori del #Cagliari positivi al #Covid: rimandato il ritiro ad #Aritzo - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Coronavirus: tre positivi nel Cagliari oltre a Mirante nella Roma - - Corriere : Nel Cagliari tre positivi al Covid A rischio il ritiro della squadra previsto per domani - FedericaCalvia : RT @Corriere: Nel Cagliari tre positivi al Covid A rischio il ritiro della squadra previsto per domani -