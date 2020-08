Bimbo si allontana dai genitori: ritrovato in spiaggia a Camerota (Di mercoledì 19 agosto 2020) Albanella, Francesco D'Angelo scompare nel nulla: l'appello dei familiari 21 June 2020 Momenti di paura, oggi pomeriggio, a Marina di Camerota , dove un bambino di sei anni è improvvisamente scomparso ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo allontana Bimbo si allontana dai genitori: ritrovato in spiaggia a Camerota SalernoToday Camerota, bimbo si perde in spiaggia: carabinieri e guardia costiera sul posto

Un bambino di cinque anni e mezzo si è tuffato in mare lungo la spiaggia del Mingardo, in località Cala del Cefalo a Marina di Camerota, e si è allontanato improvvisamente dai propri genitori. Quando ...

Mauro Romano è vivo e lavora all’estero? Le ultime testimonianze sul caso del bimbo scomparso

L’ipotesi che Mauro Romano, il bambino scomparso da Racale, sia stato sequestrato e venduto all’estero prende consistenza dopo alcune testimonianze. Nei giorni scorsi è stato ascoltato un parroco e so ...

