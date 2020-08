Ze Elias: “Messi all’Inter? No, non lascerà il Barça” (Di martedì 18 agosto 2020) Intervistato da Radio Sportiva, l’ex nerazzurro ha detto la sua sulla possibilità di vedere Messi con la maglia dell’Inter: “L’Inter è una grande squadra, ma Messi è una bandiera del Barcellona e non lo lascerà andare facilmente. Non va d’accordo con alcuni dirigenti, ma se fossi il presidente mi farei da parte per far costruire una nuova squadra intorno a Messi”. Foto: Wikipedia L'articolo Ze Elias: “Messi all’Inter? No, non lascerà il Barça” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

