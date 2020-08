TikTok ha raccolto dati di utenti privati per oltre un anno violando le regole di Google (Di martedì 18 agosto 2020) TikTok ha accumulato dati degli utenti privati per oltre un anno in una flagrante violazione delle regole dell’app store stabilite da Google. Un’indagine ha rilevato che l’app cinese ha evitato una tutela della privacy in Android per raccogliere “identificatori univoci” che le consentissero di tracciare gli utenti online. Il rapporto shock del Wall Street Journal ha portato a chiedere a Google di abolire TikTok, l’app più scaricata al mondo, dal suo Play Store. TikTok e le violazioni privacy, Google potrebbe vietarlo dal suo Play Store Questo accade mentre TikTok deve affrontare un divieto negli Stati Uniti ... Leggi su italiasera

Per rispondere a “pettegolezzi e disinformazione”, il social ha lanciato un sito informativo che si pone come “fonte di verità” dove, accanto ai comunicati di TikTok, vengono raccolti articoli di ...

Oracle sfida Microsoft per le attività Usa di TikTok

"Con i pettegolezzi e la disinformazione su TikTok che proliferano a Washington e nei media, mettiamo le cose in chiaro", si legge sul sito che raccoglie notizie sulla app. "TikTok non è disponibile ...

