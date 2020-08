Sono 27 i positivi ai test rapidi effettuati agli aeroporti di Ciampino e Fiumicino (Di martedì 18 agosto 2020) La chiave di volta per tracciare i contagi in Italia sembra esser stata trovata. La testimonianza arriva dai dati dei test rapidi effettuati negli scali aeroportuali della capitale che oggi hanno individuato 27 contagi di rientro. Non si tratta solamente di cittadini che vivono a Roma. Ben 15 Sono stati trovati positivi al Coronavirus grazia ai tamponi in aeroporto al Leonardo da Vinci di Fiumicino. I restanti 12, invece, erano atterrati a Ciampino. LEGGI ANCHE > Coronavirus, l’età media dei contagiati continua a calare: nell’ultimo mese 35 anni «Sono stati in totale 27 i casi positivi ai tamponi rapidi individuati nella giornata odierna presso gli scali aeroportuali di ... Leggi su giornalettismo

