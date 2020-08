Rossi “Incidente Gp Austria deve far riflettere, errore Zarco grave” (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le immagini dalla mia telecamera sono quelle che mi fanno più paura, perchè da qui si può capire la velocità con cui la moto di Franco ha attraversato la pista proprio davanti a me. E' passata talmente forte che io non l'ho neanche vista, quando sono tornato ai box ero già abbastanza scosso per aver visto la moto di Zarco letteralmente volare sopra la testa di Maverick”. Così Valentino Rossi sui social, commentando l'incidente tra Johann Zarco e Franco Morbidelli avvenuto nel corso del Gp d'Austria di domenica scorsa. “Miracolosamente non si è fatto male nessuno, ma spero che questo incidente faccia riflettere tutti, soprattutto noi piloti – ha proseguito Rossi -. Zarco ... Leggi su iltempo

SkySportMotoGP : Zarco, frattura dello scafoide dopo l'incidente con Morbidelli che ha coinvolto Rossi #SkyMotori #MotoGP - Eurosport_IT : Le parole di Valentino Rossi dopo l'incidente al GP d'Austria: oggi il Dottore se l'è vista davvero brutta... ??… - SkySportMotoGP : .@FrankyMorbido12 duro alla fine della gara di Spielberg con Zarco: 'Incidente pericoloso per me, per lui, per Ross… - SebFerrari27 : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi sull'incidente in MotoGP tra Zarco e Morbidelli: “Questo video fa paura” ?? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoG… - Italpress : Rossi “Incidente deve far riflettere, errore Zarco grave” -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi “Incidente Conte consegna a Merkel lettera familiari vittime Thyssen Affaritaliani.it