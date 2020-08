Romina Power orgogliosa del suo Yari (Di martedì 18 agosto 2020) Romina è una mamma attenta e orgogliosa. Di recente la cantante ha pubblicato sui social l’esibizione del figlio Yari e delle nuova fidanzata. La Power si è mostrata molto felice e orgogliosa. La bella Romina Power è stata spostata per anni con Al Bano Carrisi. I due si sono sposti nel lontano 1970 e dalla loro unione nacquero 4 meravigliosi figli: Ylenia Yari, Cristel e Romina JrArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

rosariaizzor : RT @Animalistiitaly: Romina Power contro la #vivisezione con gli Animalisti Italiani Onlus: e tu cosa aspetti ad unirti a noi? Visita il n… - michelaserafin4 : RT @Animalistiitaly: Romina Power contro la #vivisezione con gli Animalisti Italiani Onlus: e tu cosa aspetti ad unirti a noi? Visita il n… - __V__D : RT @Animalistiitaly: Romina Power contro la #vivisezione con gli Animalisti Italiani Onlus: e tu cosa aspetti ad unirti a noi? Visita il n… - Animalistiitaly : Romina Power contro la #vivisezione con gli Animalisti Italiani Onlus: e tu cosa aspetti ad unirti a noi? Visita i… - radiolisola : #NowPlaying: Al Bano, Romina Power - Ci Sarà (There Will Be) -