Neymar, ma quale tensione? Allo stadio con cassa e musica a tutto volume (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo aver conquistato una storica semifinale, il Paris Saint-Germain è alla caccia della prima finale di Champions League della sua storia. La squadra allenata da Tuchel scenderà in campo con il tridente pesante ovvero Neymar, Mbappé e Di Maria per cercare di mettere paura agli avversari.Neymar A tutto volumecaption id="attachment 1008863" align="alignnone" width="300" Neymar (Getty Images)/captionTutti gli occhi sono puntati su Neymar. Il brasiliano ha l'opportunità di portare il suo club in finale e provare ad alzare il trofeo già vinto con il Barcellona. L'ex blaugrana non sembra comunque avvertire alcun tipo di pressione considerato il suo arrivo al Da Luz. Mentre i suoi compagni sono scesi in giacca e cravatta con le consuete cuffie, il fantasista ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Neymar, ma quale tensione? Allo stadio con cassa e musica a tutto volume - - dminutivo : @Michele__diMa Nel secondo invece si nota come il difensore freni troppo attaccato a Neymar il quale infatti è già… - napolista : La pandemia ha guarito Neymar: la popstar ha cominciato ad allenarsi davvero Il Telegraph: 'Il PSG sta vedendo il l… - dosantoseloy : @vadeemerda e ci credo, visto da fuori sembra quasi assurdo, sai io mi fingo neymar e mi bombo una josephine skrive… - FeyRune23 : @pisto_gol 'il trionfo della pazienza' Flick è allenatore dal 3 novembre e ha fatto subito bene, quale pazienza? 'i… -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar quale La pandemia ha guarito Neymar: la popstar ha cominciato ad allenarsi davvero IlNapolista PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA PSG/ Quote, l’importanza di Dani Olmo per i tedeschi

Di contro i parigini di Neymar, ossessionati ormai dal sogno Champions ... andiamo allora a vedere come i due allenatori vi si sono preparati e quali saranno le loro scelte per le probabili formazioni ...

Parigi val bene una Champions: Neymar&Mbappé al test finale

Mbappé può giocare dall’inizio, Neymar è un leader. Guida la squadra con il coraggio di andare nell’uno contro uno. Ma questo è uno sport di squadra. Non può vincere da solo». È la speranza alla quale ...

Di contro i parigini di Neymar, ossessionati ormai dal sogno Champions ... andiamo allora a vedere come i due allenatori vi si sono preparati e quali saranno le loro scelte per le probabili formazioni ...Mbappé può giocare dall’inizio, Neymar è un leader. Guida la squadra con il coraggio di andare nell’uno contro uno. Ma questo è uno sport di squadra. Non può vincere da solo». È la speranza alla quale ...