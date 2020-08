Napoli, l’ag. di Faraoni esce allo scoperto: “In azzurro a una condizione” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMario Giuffredi, agente del calciatore Davide Faraoni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’eventuale passaggio del suo assistito dall’Hellas Verona al Napoli. Il procuratore ha spiegato che il trasferimento “Dipende da Hysaj, se l’albanese rimane allora Faraoni non verrà, se dovesse partire allora l’ipotesi Faraoni potrebbe essere una delle soluzioni per il Napoli“. L'articolo Napoli, l’ag. di Faraoni esce allo scoperto: “In azzurro a una condizione” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

