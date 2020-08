GF Martina Nasoni la nuova operazione al cuore mi fa stare in ansia (Di martedì 18 agosto 2020) L’ex gieffina Martina Nasoni subirà una nuova operazione al cuore infatti dovrà cambiare le batterie al suo pacemaker e non nasconde di essere in ansia per il nuovo ingresso in sala operatoria. Il primo intervento risale a quando aveva 12 anni e ha messo il pecemaker, ma non cambia lo stato delle cose: “Sono in ansia – ha confessato al settimanale “DiPiù” non lo posso nascondere. Ma quando avevo dodici anni e mi impiantarono il pacemaker fui brava… non voglio fare i capricci o lamentarmi ora che sono grande. Anche per questo chiederò di affrontare l’operazione in anestesia totale. Ma mancano ancora un po’ di mesi, non ci voglio pensare”. Nel mentre infatti ... Leggi su people24.myblog

