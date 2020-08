Flavio Briatore apre una nuova attività ed è polemica, ecco i dettagli (Di martedì 18 agosto 2020) Flavio Briatore apre Crazy Pizza ma la pizza è troppo sottile Flavio Briatore ha inaugurato da pochi giorni la nuova pizzeria a Montecarlo chiamata Crazy Pizza. Sono subito arrivate le polemiche a causa di qualcosa che non è piaciuto al pubblico social ormai divenuto tanto critico. Il dettaglio sul quale tutti si sono soffermati ha a che fare sia con le pizze che con la modalità di presentazione. Per esempio c’è chi ha criticato il colore del pomodoro troppo stinto, chi invece si è soffermato particolarmente sulla mozzarella e sulla sua consistenza, chi invece ha avuto particolare attenzione per i prezzi. Una semplice margherita ha un costo di €15, mentre una pizza con l’aggiunta di prosciutto crudo costa ben ... Leggi su kontrokultura

MASSIMORNA1 : Da Cesare Romiti (rip) e Sergio Zavoli ora ci ritroviamo con Flavio Briatore e Vittorio Feltri - AlbanoClelia : RT @JoeWolve: ECCO I VIROLOGI DEL CENTRO DESTRA ITALIANO... E questo la dice lunga su come sarebbe andata finire se a gestire questa pandem… - alfonsodiiorio : Discoteche chiuse, Flavio Briatore contro il governo incapace: 'Speriamo arrivi una Troika a spazzarlo via'… - Piero_Strada : RT @Karmaesanguefe1: Figlio di troika - Riccardo_Tim : RT @9Roby11: È doveriso ricordare a questo individuo che le discoteche sono chiuse soprattutto per l'incapacità dei gestori a far rispettar… -