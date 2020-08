Deltaplano cade nel Ragusano, muore il pilota (Di martedì 18 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 18 AGO - Un Deltaplano a motore, in fase di decollo, è precipitato vicino al campo di volo, l'Oasi dei Re, a Marina di Modica, nel Ragusano. Il pilota, un cinquantenne piemontese, è ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Un deltaplano a motore, in fase di decollo, è precipitato vicino al campo di volo, l'Oasi dei Re, a Marina di Modica, nel Ragusano. Il pilota, un cinquantenne piemontese, è ...In un primo momento era stata diffusa la notizia che si trattasse di un areo ultraleggero ma adesso è stato confermato che a cadere è stato un deltaplano a motore. Ancora non si conoscono le cause ...