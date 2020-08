Cesare Romiti è morto: causa morte e chi era l’imprenditore (Di martedì 18 agosto 2020) Cesare Romiti è morto: causa morte e chi era l’imprenditore Cesare Romiti è morto nella sua casa di Milano: aveva 97 anni. Una scomparsa che lascia un vuoto nella storia aziendale italiana, visto il suo ruolo di primo piano nelle dirigenze dei più importanti gruppi italiani, in primis la Fiat. Andiamo a riepilogare brevemente chi era Cesare Romiti, la sua vita, il suo lavoro, le aziende che diresse e il ruolo di primo piano che occupò nell’ultimo secolo nel nostro Paese. Cesare Romiti è morto: carriera e vita dell’imprenditore Cesare Romiti nasce a Roma nel 1923 e, dopo il diploma ... Leggi su termometropolitico

StefanoFeltri : 'Sarebbe ingiusto salutare un uomo di 97 anni con ipocrite parole di circostanza, senza un giudizio. E' stato un pr… - repubblica : E' morto Cesare Romiti, manager che ha fatto la storia dell'economia italiana - StefanoFeltri : Il ritratto di Cesare Romiti che potete leggere soltanto su @domanigiornale , a firma del grande @giorgiomeletti ch… - natechonchon : RT @repubblica: E' morto Cesare Romiti, manager che ha fatto la storia dell'economia italiana [di FRANCESCO MANACORDA] [aggiornamento delle… - lastep440 : RT @Corriere: Addio a Romiti, una vita per la Fiat: fu il braccio destro di Agnelli -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Romiti

Nessun nuovo caso nelle province di Modena, Rimini e a Imola. Zero decessi Foto In fila per i tamponi in via Vasari dopo i rientri dai Paesi a rischio - Foto Articolo Crisanti: "Lo stop alle ...Cesare Romiti, protagonista del capitalismo italiano e storico dirigente della Fiat è morto a 97 anni, il 18 agosto 2020. Braccio destro dell’Avvocato Gianni Agnelli, ha segnato la storia della casa ...