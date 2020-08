Stasera l'Inter a caccia della finale (Di lunedì 17 agosto 2020) L'emozione di tornare a giocare una finale a dieci anni dalla conquista del triplete; la voglia - e l'orgoglio - di Antonio Conte di alzare un trofeo al suo primo anno nerazzurro, ma anche la ... Leggi su tg.la7

Gazzetta_it : #Inter, serve una notte di #LuLa piena: le motivazioni di Rom e del Toro per stasera @EuropaLeague @RomeluLukaku9… - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD Stasera torniamo in campo per la #UEL: c'è in palio un posto per le semifinali e abbiamo b… - BellezzeIta69 : RT @LaUrRa312: Stasera, tutti a tifare Inter,se vince potrete chiedermi Tutto ciò che voleteeee Amala... - Theresa_989 : H 09:00 mio padre fa colazione mentre ripete ciclicamente: “Stasera c’è l’Inter su tv8.” “Messi non vuole rinnovar… - MarcGobbo : RT @alefinoallafine: Gobbi, mi raccomando per stasera eh.... si tifa sempre per le squadre italiane! Chi gioca? Inter-Shakhtar? Beh allora… -