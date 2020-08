Spiagge zeppe di gente in tutta Italia, quasi soli sulla costa greca: ma gli untori siamo noi! (Di lunedì 17 agosto 2020) Mi guardo intorno e conto ben quattro ombrelloni in tutta la spiaggia. Oggi come il giorno di Ferragosto. Rivado all’altro ieri con la memoria e non vorrei sbagliare, per cui ricontrollo la foto scattata da mio marito, in spiaggia c’era solo la sedia pieghevole di nostra figlia lontana da altri sparuti ombrelloni. Sotto, la sua didascalia ironica: il solito carnaio umano di spiaggia a Ferragosto!! Scrivo dalla Grecia e precisamente da Sithonia, secondo braccio della penisola calcidica, dito di mezzo tra Cassandra e Athos. Macedonia centrale. Dopo l’anno che è stato, il lockdown, le tutele, l’attenzione massima, per non vanificare gli sforzi nostri e collettivi, quest’anno, ci eravamo detti, le ferie dovevano rispettare totalmente il distanziamento sociale. Serviva un luogo di vacanza che lo garantisse e diavolo se ... Leggi su ilfattoquotidiano

