Crollano le richieste di prepensionamento previsto da Quota 100, misura fortemente spinta dalla Lega durante il governo gialloverde. Stando ai dati diffusi dall'Inps e analizzati dal Sole 24 Ore, nel mese di giugno 2020 le domande di pensionamento anticipato – previsto da Quota 100 – non sono state nemmeno un terzo rispetto allo stesso periodo … L'articolo Quota 100, meno domande del previsto: "Gli italiani sono saggi a non voler andare in pensione", dice Elsa Fornero

