L’alleanza 5 Stelle-Pd: gli effetti dirompenti. I grillini ora cambiano (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Italia, anche a Ferragosto, ha altri problemi, ma l’alleanza elettorale fra CinqueStelle e Pd andrebbe seguita con attenzione critica per i suoi effetti dirompenti. Nasce fragile, è discussa e discutibile, ha spaccato in due i grillini e potrebbe non essere indolore anche fra i democratici. Eppure segnala un passaggio non proprio minore, rilevante al pari della controversa nascita del Conte II un anno fa. In coincidenza oggi con la fase 2 del governo e in vista della campagna d’autunno: recessione economica e drammi sociali, elezioni in 6 Regioni,referendum sul taglio dei parlamentati, legge elettorale. La verifica pratica dirà se la coalizione governista grillodem vive esclusivamente sul presente, sullo spauracchio Salvini, quindi una manovra di Palazzo in puro stile realpolitik, o se ... Leggi su ecodibergamo

