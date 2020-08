James Rodriguez è un deja-vu, un anno dopo il tormentone Napoli è ancora “bloccato” al Real (Di lunedì 17 agosto 2020) E’ ancora bloccato lì, al Real Madrid. Come un anno fa, quando per un’estate intera fu raccontato come il tormentone del mercato del Napoli, e poi alla fine non se ne fece niente. Un anno e una pandemia dopo James Rodriguez si ritrova allo stesso punto. Pochi si aspettavano – scrive AS – nel 2015 che James Rodríguez, dopo i suoi 17 gol e 18 assist nel suo superbo primo anno a Madrid, si sarebbe ritrovato cinque anni dopo nella situazione in cui si trova in questo momento: 78 minuti in campionato (contro la Real Sociedad il 21 giugno) racimolati dalla sconfitta a Maiorca di fine ottobre 1019. Quella partita si ... Leggi su ilnapolista

