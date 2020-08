Incidente evitato per un soffio: «Attenzione a dove vi trovate» (Di lunedì 17 agosto 2020) Una ciclista in sella a una e-bike è stata parecchio fortunata, come mostrano le riprese di una dashcam Leggi su media.tio.ch

WINTERTHUR - «C'è mancato davvero poco, mi si sono rizzati i capelli dallo spavento», racconta Wendelin Egli. Solo per una frazione di secondo un possibile grave incidente è stato evitato. La dashcam ...

Ballare fa bene, ma occhio ai traumi

Anche se il Covid-19 ha messo limiti alla vicinanza in pista, l’estate è per definizione la stagione del ballo. C’è chi ama il classico liscio da balera, chi si lancia in piroette con capoeira e ritmi ...

