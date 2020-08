Ghost Of Tsushima: Annunciato il multiplayer co-operativo (Di lunedì 17 agosto 2020) Sucker Punch sulle pagine del Blog ufficiale Playstation, ha Annunciato l’arrivo della modalità co-operativa a 4 giocatori per Ghost Of Tsushima. Avete già letto la Recensione di Ghost Of Tsushima? Ghost of Tsushima: Tutti i dettagli sulla co-op La nuova modalità arriverà gratuitamente per tutti i possessori del gioco a partire dalla fine dell’anno, e permetterà di co-operare in missioni storia o sfide fino a 4 giocatori. Potrete esplorare nuove ambientazioni, sfidare avversari inediti, collaborare con altri Samurai online per affrontare le minacce demoniache e umane. 4 le classi disponibili, tra cui Cacciatore, Ronin, Samurai e Assassino, ognuna con le proprie abilità ed equipaggiamenti. Oltre alcune ... Leggi su gamerbrain

