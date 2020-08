Formula 1, il duro sfogo di Bottas: “queste tute nere sono fottutamente bollenti, ho perso 3 kg in Spagna” (Di lunedì 17 agosto 2020) Un nuovo problema per Valtteri Bottas in questa già complicata stagione, il pilota finlandese infatti si è lamentato durante il GP di Spagna delle tute nere adottate quest’anno dalla Mercedes, colore simbolo della lotta al razzismo. Rudy Carezzevoli/Getty ImagesUna decisione che rischia di diventare controproducente per il driver di Nastola, che non ha fatto nulla per nascondere la propria insofferenza durante la gara al Montmelò con un team radio durissimo: “queste tute nere sono fottutamente bollenti!“. Interrogato poi nel post gara, Bottas ha proseguito: “non conosco i numeri, non so quanti gradi porti in più avere una livrea nera rispetto a una bianca, ma quest’anno in ... Leggi su sportfair

Joandrxss : @rickymerino @Formula_Music Dale duro marina - DelConto : @Entreri41 @themax82 @AlessiaMorani @CriticaScient Se inserisce nella formula anche i followers, io passo. Troppo c… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #GPSilverstone #70Anniversario #Ferrari #Leclerc: 'Ho quasi sperato nel podio...' #Binotto: “Bella rimonta. #Vettel? Momen… - dinoadduci : Leclerc: 'Ho quasi sperato nel podio...' Binotto: 'Bella rimonta. Seb? Momento duro' - Gazzetta_it : #GPSilverstone #70Anniversario #Ferrari #Leclerc: 'Ho quasi sperato nel podio...' #Binotto: “Bella rimonta. #Vettel… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula duro Formula 1, il duro sfogo di Bottas: “queste tute nere sono fottutamente bollenti, ho perso 3 kg in S ... SportFair Formula 1, l'analisi tecnica del Gp di Spagna

L'analisi del successo di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Spagna davanti alla Red Bull di Verstappen. Le soluzioni studiate dalla Mercedes hanno permesso al britannico di salire nuovamente sul gradi ...

Formula 1, GP di Spagna: solito dominio della Mercedes e di Lewis Hamilton. Ferrari: un altro disastro

Mercedes semplicemente perfetta, Lewis Hamilton incontenibile. Con questo mix non c’è trippa per gatti per le altre scuderie e gli altri piloti. Sul circuito di Montmelò, il GP di Spagna è stato lette ...

L'analisi del successo di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Spagna davanti alla Red Bull di Verstappen. Le soluzioni studiate dalla Mercedes hanno permesso al britannico di salire nuovamente sul gradi ...Mercedes semplicemente perfetta, Lewis Hamilton incontenibile. Con questo mix non c’è trippa per gatti per le altre scuderie e gli altri piloti. Sul circuito di Montmelò, il GP di Spagna è stato lette ...