Covid-19, bollettino dal “San Pio”: una conferma di positività, un ricovero e un guarito (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di aver processato quest’oggi 79 tamponi (40 ordinari e 39 rapidi), dei quali uno è risultato positivo. L’unico positivo non rappresenta tuttavia un nuovo caso, ma si riferisce a conferma di positività già precedentemente accertata. Il nosocomio cittadino ha inoltre comunicato che nell’Area Covid è stato ricoverato un nuovo paziente residente nella provincia di Benevento, già acclarato come positivo, mentre il primo paziente ricoverato in Malattie Infettive il 1° agosto scorso è stato dimesso, poiché clinicamente guarito. Pertanto, attualmente sono ricoverati quattro i pazienti positivi. L'articolo Covid-19, bollettino ... Leggi su anteprima24

LegaSalvini : Covid in azienda, 18 positivi: «Ci lavoravano dieci migranti della Serena». - infoitsalute : Bollettino Coronavirus, dati di oggi, 17 agosto. Tabella: Covid in Italia e nelle regioni - irpiniatimes1 : Covid-19, aggiornamento Campania: il bollettino - zazoomblog : Bollettino Covid 17 agosto: 320 contagiati e 4 morti - #Bollettino #Covid #agosto: - FoggiaCittaAper : COVID-19 / Quattro nuovi contagi in #Puglia di cui uno a #Foggia, un decesso a Lecce. Il bollettino regionale del… -