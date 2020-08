Cos’è Triller, l’app a cui Trump si è iscritto contro Tiktok (Di lunedì 17 agosto 2020) Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo per bloccare Tiktok negli Stati Uniti (immagine: Gabriele Porro/Wired)Continua la lotta tra Donald Trump e Tiktok con il presidente degli Stati Uniti che ha creato un profilo sull’applicazione rivale della piattaforma cinese, Triller, e ha firmato un nuovo ordine esecutivo che sposta di 90 giorni il tempo utile a Tiktok per trovare un acquirente statunitense. Che cosa è Triller? Triller è, come Tiktok, un’applicazione per la creazione di video verticali accompagnati da una base musicale. Disponibile per Android e iOs, Triller permette di montare dei video in maniera professionale direttamente dal proprio smartphone grazie a dei semplici ... Leggi su wired

