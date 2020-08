Coronavirus: 9 mila richieste di test molecolari per rientri in Fvg (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono conseguenza dell’ordinanza emessa da Ministero Salute Trieste, 17 ago – Sono circa 9 mila le richieste di test molecolare giunte, dal 13 agosto ad oggi, alle aziende sanitarie della regione, come conseguenza dell’entrata in vigore dell’ordinanza emessa dal ministero dalla Salute per tracciare le persone che rientrano in Italia e provengono da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia. Tutte le istanze sono state praticamente già processate e le aziende contano di evadere i test nell’arco di una settimana. Nello specifico, alle 13 di oggi, sono giunte 5 mila richieste dal territorio di Trieste, mille da quello di Gorizia, 2mila 300 da Udine e ... Leggi su udine20

Coronavirus, Oms, record casi nel mondo: in 24 ore oltre 294 mila

Usa: il Covid-19 è ora la terza causa di morte

New York, 17 ago 23:51 - (Agenzia Nova) - "Covid è ora la terza causa di morte negli Stati Uniti - prima di incidenti, lesioni, malattie polmonari, diabete, Alzheimer e molte, molte altre cause", ha d ...

Il mercato dell’arte nel 2020. Come è stato il primo semestre da Meeting Art

A oltre cinque mesi dall’inizio della pandemia di Covid 19 è tempo di fare un bilancio su come è andato questo particolare primo semestre 2020 (esteso in realtà alla fine di luglio). I mesi passati so ...

