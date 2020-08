Conte e Zingaretti smettano di guardarsi l'ombelico politico e si diano da fare (Di lunedì 17 agosto 2020) Cari Conte e Zingaretti, fatevelo dire: è veramente difficile mantenere la pazienza. Perché sì, è vero, siamo in una situazione eccezionale, anomala e gravissima; sì, se non fosse nato il “Conte bis” la staremmo affrontando con un tizio che annusa formaggi senza mascherina a Palazzo Chigi; sì, il virus è subdolo, ancora per larga parte sconosciuto, e gestire l’enorme complessità di limiti pratici, tecnici e di interessi stratificati per cambiare le cose è un’impresa. Però.Però sono oramai passati sei mesi dal lockdown. Quasi 180 giorni, oltre 4.000 ore. Tra l’altro quasi tutti passati in regime di semi-sospensione democratica, con i poteri straordinari conferiti dallo stato di emergenza. Siamo passati attraverso ... Leggi su huffingtonpost

