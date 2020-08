Suso: «E’ stata un’emozione molto bella, il gol è per la mia famglia» (Di domenica 16 agosto 2020) Suso, attaccante del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la finale di Europa League conquistata contro il Manchester Utd Suso, attaccante del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro il Manchester United in cui ha segnato il primo dei due gol. Ecco le sue parole: ANALISI MATCH – «E’ stata un’emozione molto bella, la partita non è cominciata bene ma noi siamo stati bravi a trovare subito il pareggio. Nelle ripartenze sono stati molto pericolosi perché hanno giocatori veloci che ci hanno creato diversi pericoli». FINALE – «Sia l’Inter che lo Shakhtar Donetsk sono squadre forti, aspettiamo di capire cosa succederà domani e poi ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : E Suso avvisa già l’Inter: 'Sono abituato a giocare contro di loro...': E Suso avvisa già l’Inter: 'Sono abituato a… - PaganoMattia : @YvanGoSlow24 @EmmeEmm_ l'anno scorso non mi pare siamo stati così giù, mi sbaglierò. comunque alla fine punti 68 v… - CoachV37242774 : @boomercato Corretto, ma Suso è stata una ottima plusvalenza. Calabria di sicuro sarebbe un'altra. E tutti questi i… - il_elliott : @Teo__Visma @aleraicu23 @battitomilan7 @tsilva3 X Te. X me la squadra e stata rivolta perché abbiamo fatto fuori Su… - Bonaz54061306 : @MilanNewsit Ci sta trollando Cerruti, come usa fare di solito per far vedere che esiste ancora tra chi scrive. Cut… -