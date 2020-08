Ray Chapman e la tragedia di New York (Di domenica 16 agosto 2020) Si tratta di uno dei primi episodi più tragici della MLB e che, a Cleveland, ancora viene ricordato. Il 16 agosto 1920, nella sfida tra Cleveland Indians e New York Yankees, Ray Chapman è colpito da una palla veloce, lanciata da Carl Mays. L’ULTIMA PARTITA DI RAY Chapman È il quinto inning della partita tra Cleveland Indians e New York Yankees. Carl Mays, degli Yankees, lancia una palla veloce, che viene respinta da uno degli avversari. Mays crede che la palla sia stata colpita dalla mazza di un Indian e continua a giocare. Scoprirà, in seguito, che le cose non sono andate come pensava. La palla veloce, lanciata da Mays, colpisce in pieno la testa di Ray Chapman, che inizia a perdere sangue da un orecchio. Il giocatore è subito soccorso da staff medico e ... Leggi su sport.periodicodaily

