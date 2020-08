PS5 e Xbox Series X: la next-gen potrebbe arrivare prima del 17 novembre (Di domenica 16 agosto 2020) Xbox Series X e PS5 sarebbero destinate ad un arrivo entro la prima metà di novembre. Questo è ciò che sostiene l’ultimo rumor a riguardo La rimozione dagli store iOS e Android di Fortnite e la guerra legale tra Epic, Apple e Google hanno decisamente fatto scalpore nel settore videoludico e non solo. Curiosamente, lo stesso fatto sembra aver dato qualche indizio sulla data di rilascio del duo next-gen, PS5 e Xbox Series X. Andiamo a vedere perché. Ecco il dettaglio che ci lascerebbe intuire il periodo di uscita di Xbox Series X e PS5 Come gli appassionati sapranno, Fortnite riceverà presto un aggiornamento a tema Batman (o Joker, per essere più precisi), chiamato Ride bene ... Leggi su tuttotek

