MotoGP, GP Austria 2020: risultati e classifica warm-up, Mir davanti a Pol Espargarò (Di domenica 16 agosto 2020) È di Joan Mir il giro più veloce nel warm-up del Gran Premio d’Austria. Al Red Bull Ring di Spielberg ci si aspetta grande battaglia in vista della gara pomeridiana con il pilota del team Suzuki che mostra un ottimo passo nel warm-up mattutino davanti alla Ktm di Pol Espargarò e alla Yamaha del pole-man Maverick Vinales. Quinto Andrea Dovizioso mentre il leader del campionato, Fabio Quartararo, è in settima posizione. classifica TEMPI warm-UP GRAN PREMIO D’Austria Joan Mir 1:24.365 Pol Espargarò +0.002 Maverick Vinales +0.028 Takaaki Nakagami +0.200 Johann Zarco +0.232 Andrea Dovizioso +0.239 Fabio Quartararo +0.246 Jack Miller +0.268 Alex Rins +0.321 Franco Morbidelli +0.428 12. Valentino Rossi +0.506 Leggi su sportface

