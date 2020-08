Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1 (Di domenica 16 agosto 2020) , che si è corso domenica sul circuito di Catalogna, vicino a Barcellona. Hamilton, che guida una Mercedes, è arrivato davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Valtteri Bottas Leggi su ilpost

