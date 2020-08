Gp Austria, Morbidelli duro: "Zarco è un mezzo assassino" (Di domenica 16 agosto 2020) SPIELBERG - "Sto bene rispetto alla caduta che ho fatto. Zarco è un mezzo assassino, fare una frenata così a 300 km all'ora vuol dire avere poco amore per chi sta correndo con te" . Ci va giù pesante ... Leggi su corrieredellosport

Eurosport_IT : DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato d… - SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in MotoGP! ?? Incidente incredibile tra Zarco e Morbidelli: piloti ok Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ?… - AndreaNuzzaco : RT @Eurosport_IT: DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato dalla m… - Maria_Intermite : RT @Eurosport_IT: DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato dalla m… -