Coronavirus: discoteche chiuse e obbligo mascherine all'aperto (Di domenica 16 agosto 2020) Stretta sulla movidaChiusura discoteche e obbligo mascherine: l'ordinanzaCodacons minaccia denuncia GovernoAiuti al settoreStretta sulla movidaTorna suNuova stretta sulla movida dopo l'aumento dei contagi da Coronavirus. Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha emanato l'ordinanza (sotto allegata) che da domani al 7 settembre sospende le "attività del ballo, all'aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico". Viene disposto l'obbligo di mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c'è rischio di assembramento. "I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi ... Leggi su studiocataldi

Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - beppesevergnini : Coronavirus, le discoteche aperte sono un rischio per tutti: ecco perché la Sardegna dovrebbe chiuderle @corriere - Mosange : RT @sole24ore: Coronavirus, il governo chiude tutte le discoteche d’Italia. Aiuti agli operatori. Mascherine dalle 18 alle 6 nei luoghi pub… - Filo_da_torcere : RT @doctorgis84: Un ragazzo intervistato in #discoteca: 'L'estate è una sola!' Ah si? E io che credevo che tornasse ogni anno... #discotec… -