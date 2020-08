Calciomercato Napoli, la Fiorentina aveva rifiutato un’offerta con l’inserimento di Nikola Maksimovic per Federico Chiesa (Di domenica 16 agosto 2020) Adesso Federico Chiesa può lasciare la Fiorentina. A pochi giorni dalla fine della stagione scorsa, dopo essere stato trattenuto dal presidente Rocco Commisso la scorsa estate, il giocatore vuole sbarcare in un top club. La società, stavolta, non lo fermerà e lavora per cessione. Il giocatore si muoverà solo per 50 milioni cash, altrimenti si apriranno le trattative per il rinnovo. Rocco Commisso non vuole svalutare il ragazzo o accettare contropartite tecniche non ritenute all’altezza. Secondo quanto trapela da Calciomercato.com, l’esterno preferirebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato, per giocare le coppe europee. La Juventus resta sempre l’ipotesi più concreta, oltre che la preferita dal diretto interessato, anche ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli, #BorussiaDortmund su #Allan. Il punto sulle cifre - DiMarzio : #Napoli, continua la ricerca di un esterno: contatti per Brekalo del Wolfsburg - SkySport : Napoli, Borussia Dortmund e Atletico Madrid su Allan: le ultime news di calciomercato - ArsenalZone_Ind : RT @cmdotcom: L’#Arsenal tenta il #Lille: nuova offerta per #Gabriel, il #Napoli è spalle al muro. Ora #DeLaurentiis non può più aspettare… - 100x100Napoli : Anche la #Primavera alle prese con il #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, colpo di scena: “Notizia preoccupante” Mondo Udinese Calciomercato Roma, il Milan punta il portiere giallorosso

Il Milan è alla ricerca di un portiere che possa ricoprire il ruolo di secondo alle spalle di Donnarumma. I rossoneri infatti speravano in un possibile ritorno di Reina a Milano, ma secondo quanto rip ...

MERCATO - Brovarone: "Milenkovic? C'è di mezzo Ramadani, il Milan e il Napoli lo vogliono

Bernardo Vitale Brovarone, intermediario di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FirenzeViola.it, in particolare sul centrale difensivo Nikola Milenkovic: "Ci sono molte richieste, penso che ...

