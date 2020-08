Torna il covid a Somma Vesuviana, un positivo e 9 persone in isolamento (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coronavirus è riTornato a Somma Vesuviana. Abbiamo ben 9 persone in isolamento ed un caso, un nuovo caso di covid oramai accertato. E’ inutile dire i nomi delle zone o i quartieri come spesso mi è stato chiesto da alcuni cittadini tramite pagine social. Il Coronavirus c’è e bisogna semplicemente prestare attenzione. Chiedo a tutti i cittadini di rispettare le norme e dunque: indossare le mascherine il più possibile, evitare gli assembramenti, non fare gruppo senza rispettare distanze di almeno un metro. Diversamente sarò costretto anche io ad adottare norme stringenti qualora in città, nei bar, nei luoghi chiusi ed anche all’aperto con assembramenti, non dovessero essere rispettate le normative di ... Leggi su anteprima24

nzingaretti : Nel Lazio presto test obbligatori per chi torna da Paesi ad alta incidenza #Covid. Facciamolo in tutta Italia. Si d… - dievve : Covid, novità per la Messa: torna il coro e niente distanziamento tra parenti - infoitinterno : Benevento, il Covid torna a colpire in città: c'è un nuovo positivo - abruzzoweb : COVID: TORNA LA MASCHERINA A SCUOLA, SOS DISTANZE E BANCHI - ale95italy : Il bugiardo patentato torna all'attacco senza troppi giri di parole ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Torna covid Il Covid torna a fare paura. Annullata la Festa del Libro di Montereggio Il Tirreno Coronavirus, due nuovi casi nel Nolano: erano appena rientrati dalle vacanze in Grecia

Due nuovi casi di Coronavirus si registrano nel Nolano, nella provincia di Napoli, rispettivamente a Casamarciano e a Cicciano: in entrambi i casi, si tratta di persone appena rientrate dalle vacanze ...

Bini snobba l’invito a far vacanze in regione e si concede una crociera in acque croate

Mister Turismo in motoscafo a Rovigno e dintorni nonostante gli appelli a rimanere in Fvg per aiutare le imprese locali TRIESTE Due gaffe al prezzo di una. Le colleziona l’assessore alle Attività pro ...

Due nuovi casi di Coronavirus si registrano nel Nolano, nella provincia di Napoli, rispettivamente a Casamarciano e a Cicciano: in entrambi i casi, si tratta di persone appena rientrate dalle vacanze ...Mister Turismo in motoscafo a Rovigno e dintorni nonostante gli appelli a rimanere in Fvg per aiutare le imprese locali TRIESTE Due gaffe al prezzo di una. Le colleziona l’assessore alle Attività pro ...